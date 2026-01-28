Ouvir
Ciclismo. António Morgado estreia-se a vencer em 2026 em dia de aniversário

28 jan, 2026 - 15:14

O promissor ciclista português conquistou o Troféu Calvia, em Maiorca. Morgado vai estrear-se em grandes voltas, em maio, no apoio a João Almeida na Volta a Itália.

A+ / A-

O ciclista português António Morgado venceu, esta quarta-feira, o Troféu Calvia, uma clássica que integra o Challenge de Maiorca, em Espanha.

Em dia de 22.º aniversário, o português da UAE-Emirates atacou a cerca de 35 quilómetros acompanhado pelo espanhol Héctor Álvarez, da equipa de desenvolvimento da Lidl-Trek que competiu nesta prova pela seleção espanhola.

Os dois conseguiram apanhar a fuga do dia, que era composta por Adne Holter, da Uno-X, Georg Steinhauser, da EF Education-Easy Post, e Adrien Boichis, da Red Bull.

Nos últimos 20 quilómetros da prova, Álvarez voltou a atacar o grupo reduzido, mas o português acompanhou. A dupla de jovens promissores chegou junta ao fim da corrida e o mais rápido foi António Morgado, que conquistou a prova ao "sprint".

É a primeira vitória da época para Morgado, a sétima na carreira. O jovem português repete o desempenho da época passada, em que também começou o ano com uma vitória, na altura no Gran Premio Castellón.

O português ainda terá mais três clássicas nos próximos dias, em Maiorca, antes de voltar a Portugal, onde competirá na Clássica da Figueira, prova que venceu na época passada, e na Volta ao Algarve.

Morgado continua a época nas clássicas belgas, com participação na Omloop Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen e Ronde van Vlaanderen. Em maio, o português estreia-se numa grande volta no apoio a João Almeida na Volta a Itália.

Na segunda metade da época, competirá nos campeonatos nacionais, fará a Volta à Áustria, Alemanha e Luxemburgo, terminando a época nas clássicas italianas.

