  • 27 jan, 2026
Euro 2026

Diogo Valério e o Europeu: "Não acho que a fasquia tenha estado demasiado elevada"

28 jan, 2026 - 09:35 • Carlos Calaveiras

O empate com a Noruega eliminou Portugal da discussão pelo título de campeão europeu. O guarda-redes da seleção não concorda que a fasquia tenha "ficado demasiado elevada" após o triunfo frente à Dinamarca e acredita na passagem ao jogo do 5.º e 6.º lugar.

Diogo Valério destacou-se com várias defesas na terceira jornada do "main round" no Europeu de andebol, frente à Noruega. O guarda-redes do Olympiacos reconhece que a eliminação do acesso às meias-finais "não é a posição em que a seleção queria estar", mas promete esforço máximo para chegar ao quinto lugar.

A seleção precisa de vencer a Espanha na última jornada e esperar que França e Noruega percam os seus jogos. À Renascença, Valério fala num grupo muito competitivo e, por isso, "tudo é possível".

"Este grupo já nos ensinou que não há jogos fáceis. Tudo é possível, lutaremos enquanto há esperança. Faremos a nossa parte e ficaremos de calculadora na mão. Não é a posição em que queríamos estar, mas é um Europeu muito complicado, deve ser dos mais difíceis que vi nos últimos anos", reconhece.

A viver uma nova fase na carreira, ao serviço do Olympiacos, o guarda-redes não acredita que as expectativas tenham ficado demasiado elevadas com a vitória frente à Dinamarca.

"Damos essa esperança e acredito que somos capazes de fazer grandes coisas. Há sortes e azares, não acho que a fasquia tenha estado demasiado elevada, temos os pés bem assentes no chão. Não vamos abaixo com derrotas ou jogos menos conseguidos", atira.

O Portugal-Espanha, que dita ou o adeus dos portugueses ao Europeu ou o acesso ao jogo do 5.º e 6.º lugar, joga-se às 14h30 desta quarta-feira.

Portugal está fora das meias-finais do Europeu de andebol. Resta o quinto lugar

A seleção nacional empatou com a Noruega e, depois(...)

Portugal empatou 35-35 contra a Noruega. Chegou a ter três golos de vantagem a meio da segunda parte. A vitória podia ter sorrido?

Sim, a vitória podia ter sido para nós, acho que fizemos por isso, merecíamos ter ganho o jogo. É preciso ter alguma sorte, metê-la dentro da baliza, ou defender mais algumas. Ficamos pelo empate, há um sabor amargo. Os resultados vão aparecer.

Ainda falta uma partida desta fase, contra a Espanha. A vitória é obrigatória. Que adversário é este?

É muito complicado, conhecemos muito bem, vencemo-los recentemente. São rápidos, velozes, com muita qualidade, têm um guarda-redes excelente. São bem orientados e sabem muito bem alternar sistemas defensivos. Estamos preparados para tudo, o técnico já nos tem preparado e vamos com tudo para poder ainda sonhar com o 5.º e 6.º lugar.

Para ainda chegarmos ao jogo entre quinto e sexto, para além de derrotar a Espanha, é obrigatório que a França perca com a Alemanha e que a Noruega não vença. Combinação difícil...

Sim, é difícil, mas este grupo já nos ensinou que não há jogos fáceis. Tudo é possível, lutaremos enquanto há esperança. Faremos a nossa parte e ficaremos de calculadora na mão. Não é a posição em que queríamos estar, mas é um Europeu muito complicado, deve ser dos mais difíceis que vi nos últimos anos. Estarmos na elite já é um orgulho. Queremos mais, o objetivo é ficar entre 5.º ou 6.º.

Se Portugal ficar fora desse lugar é uma grande desilusão para o grupo?

Não ficaremos contentes, desiludidos não digo. Queremos fazer o melhor, queríamos melhorar o 6.º lugar, se não for possível, queremos tentar a melhor posição possível. É uma competição fisicamente muito difícil, jogamos de dois em dois dias com as melhores seleções do mundo. Um golo faz a diferença entre ir jogar uma meia-final e ficar em 7.º. Queremos o melhor possível. O grupo faz tudo, todos os dias, para dar alegrias.

Vários jogadores disseram que Portugal ficou do lado errado da main round...

É surreal, são finais dia sim, dia não. O outro grupo é um pouco mais acessível, se bem que hoje em dia tudo está equilibrado. E são os momentos, por um golo poderíamos disputar a meia-final. Todos já perderam pontos, mostra a competitividade deste grupo.

Juntamente com o quarto lugar do Mundial, aquela vitória contra a Dinamarca deixou a fasquia muito elevada. Foi demasiado elevada?

Entramos sempre para ganhar, seja Dinamarca, Macedónia, Roménia ou França. As coisas foram correndo bem, demos uma grande resposta com a Dinamarca. Eu compreendo os portugueses, porque esta seleção já deu muito a Portugal, continua a dar. Damos essa esperança e acredito que somos capazes de fazer grandes coisas. Há sortes e azares, não acho que a fasquia tenha estado demasiado elevada, temos os pés bem assentes no chão. Não vamos abaixo com derrotas ou jogos menos conseguidos. Tanto é que depois com a França demos uma resposta positiva, podíamos ter vencido a Noruega, mostra o caráter que o grupo tem.

Deixe-me voltar à partida contra a Noruega. O Diogo Valério fez uma boa exibição (12 defesas), incluíndo uma defesa dupla. Como sentiu a sua participação neste jogo?

Senti que entrei um pouco a apalpar terreno nos primeiros minutos, não estava a conseguir tocar nas bolas, mas pelos menos perturbar o adversário. Precisava só de uma defesa para as coisas começarem a sair, que até ao momento não tinha acontecido, infelizmente para mim. Quando fiz a primeira, senti-me dentro do jogo. Fomos para o intervalo, mantive-me ativo e focado. Sabia que podia ser importante para o grupo. Na segunda parte, estivemos muito bem defensivamente. Tenho algumas defesas em que o bloco ajudou muito. Senti-me eu, finalmente. Consegui mostrar quem eu sou.

Portugal defrontou, provavelmente, os dois melhores guarda-redes do mundo. O Nielsen, da Dinamarca, e o Wolff, da Alemanha. Que opinião tem o Diogo deles?

São dois do melhor que existe, fazem parecer fácil o que não é. É uma aprendizagem poder observá-los, partilhamos hotel com alguns deles. É um prazer estar aqui perante estes atletas.

O Kiko Costa só jogou sensivelmente a partir de meio da segunda parte, imagino que por alguma limitação física. Fez falta, naturalmente. É o melhor marcador da equipa...

Faz sempre falta, falamos de um dos melhores jogadores da atualidade, faz-nos muita falta. O João deu conta do recado, fez um belo jogo. Somos isto, quando um não está, surge outro. É isso que faz o grupo especial, não olhamos a nomes, clubes. Lutamos pelo mesmo.

O Diogo está a jogar na Grécia. Como é o andebol por lá?

A época está a correr bem, dentro do planeado. Vencemos a Supertaça, até fui nomeado o melhor em campo, no campeonato estamos a lutar pelo primeiro lugar, que dá acesso às meias-finais do "play-off". Estamos nos oitavos de final da Challenge. Estamos em todas as frentes. Estou a gostar bastante da experiência, queria ter uma experiência fora de Portugal e sair da zona de conforto. Tive dois anos na Alemanha e decidi sair novamente. Estou muito feliz.

Para fechar, vai querer continuar na seleção e a marcar presença nestes grandes palcos no futuro, imagino...

Claro que sim, quando começamos a vir à seleção, queremos afirmar e participar nas grandes competições. Estou aqui para ajudar Portugal, se o selecionador entender que faço parte, se não, continuarei a trabalhar.

Portugal vai ser um dos co-organizadores do próximo Europeu, juntamente com Espanha e Suíça. Acredita que poderá ser candidato à vitória em 2028?

Acredito que pode estar no leque das equipas que ambicionam vencer. Temos de fazer o nosso caminho, com tranquilidade. Primeiro há um Mundial por jogar. O foco é acabar este Euro, depois o Mundial e só depois nesse Europeu.

