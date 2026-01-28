Ouvir
Portugal derrota Espanha e ainda sonha com quinto lugar

28 jan, 2026 - 16:06 • Carlos Calaveiras

Equipa das quinas espera por derrotas de França e Noruega.

A seleção portuguesa de andebol derrotou a Espanha, por 35-27, e continua a sonhar com o quinto lugar no Europeu.

Obrigados a vencer, os “heróis do mar” comandaram o marcador durante toda a partida.

Ao intervalo, a equipa das quinas já ganhava por 16-12.

Os irmãos Costa voltaram a estar em destaque e foram os dois melhores marcadores da equipa lusa.

Portugal fica à espera dos restantes resultados do dia: França e Noruega têm deperder para os comandados de Paulo Jorge Pereira chegarem ao jogo decisivo.

[em atualização]

