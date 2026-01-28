Portugal vai disputar quinto ou sexto no Europeu (e já está no Mundial)

28 jan, 2026 - 21:15 • Carlos Calaveiras
A seleção portuguesa de andebol vai disputar a partida para decidir o quinto e sexto lugar no Europeu da modalidade.
Os “heróis do mar” beneficiaram da derrota da França e da Noruega para conseguir ir à decisão.
Portugal vai agora jogar contra a Suécia, esta sexta-feira, a partir das 14h00.
Com este resultado, a equipa das quinas carimba passaporte para o próximo Mundial.
Já nas meias-finais estão Dinamarca e Islândia e Croácia e Alemanha.
[em atualização]