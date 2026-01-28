Ouvir
Rússia vai ter 13 atletas nos Jogos Olímpicos de inverno

28 jan, 2026 - 19:42 • Lusa

Os atletas só podem competir em provas individuais.

A+ / A-

A Rússia vai ter 13 atletas a competir como neutros nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, em Itália, que começam em 6 de fevereiro, anunciaram as autoridades desportivas do país.

Os atletas russos vão competir em patinagem no gelo, patinagem de velocidade, patinagem em pista curta, luge e esqui alpino, de montanha e de fundo.

Só podem competir em provas individuais, pelo que não poderão disputar medalhas nas competições de hóquei no gelo, bobsleigh, curling, biatlo, skeleton ou snowboard, entre outras disciplinas.

Como atletas a competir com o estatuto de neutros, também não poderão participar na cerimónia de abertura.

A última vez que tão poucos atletas russos competiram nos Jogos Olímpicos foi em Londres1908, quando apenas participaram seis.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, que terminaram quatro dias antes do início da guerra na Ucrânia, participaram 209 atletas russos, conquistando 32 medalhas.

