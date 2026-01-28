Rybakina só precisou de 1h35 para afastar Swiatek e já está nas ‘meias'

A tenista cazaque Elena Rybakina, 5.ª do ranking mundial, eliminou esta quarta-feira a polaca Iga Swiatek, número dois, nos quartos de final do Open da Austrália.

Rybakina precisou de apenas uma hora e 35 minutos para afastar Swiatek em dois parciais, por 7-5 e 6-1, e qualificar-se pela segunda vez para as meias-finais do primeiro 'major' da temporada, fase que atingiu em 2023.

Em busca do único torneio que lhe falta para completar o Grand Slam de carreira, a polaca de 24 anos entrou melhor na partida, quebrando o serviço da cazaque logo no primeiro jogo.

Mas Rybakina, de 26 anos, que venceu o 'major' de Wimbledon em 2022, respondeu na mesma moeda logo a seguir e venceu os últimos dois jogos para conquistar o primeiro 'set' por 7-5.



Após um 2025 menos conseguido, em que, mesmo assim, venceu em Wimbledon, Swiatek cedeu no segundo parcial, com a cazaque a ganhar os três primeiros jogos para garantir uma vantagem que reforçou para fechar o encontro em 6-1.



Nas meias-finais, marcadas para quinta-feira, Rybakina vai defrontar a vencedora da partida desta quarta-feira entre duas norte-americanas, Jessica Pegula (6.ª) e Amanda Anisimova (4.ª).



Para Swiatek, que já venceu seis 'majors', em Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos, continua à espera de um título em Melbourne Park, torneio onde nunca foi além das meias-finais.

