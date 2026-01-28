Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Rybakina só precisou de 1h35 para afastar Swiatek e já está nas ‘meias'

28 jan, 2026 - 15:09 • Lusa

Nas meias-finais, marcadas para quinta-feira, Rybakina vai defrontar a vencedora da partida entre Jessica Pegula e Amanda Anisimova.

A+ / A-

A tenista cazaque Elena Rybakina, 5.ª do ranking mundial, eliminou esta quarta-feira a polaca Iga Swiatek, número dois, nos quartos de final do Open da Austrália.

Rybakina precisou de apenas uma hora e 35 minutos para afastar Swiatek em dois parciais, por 7-5 e 6-1, e qualificar-se pela segunda vez para as meias-finais do primeiro 'major' da temporada, fase que atingiu em 2023.

Em busca do único torneio que lhe falta para completar o Grand Slam de carreira, a polaca de 24 anos entrou melhor na partida, quebrando o serviço da cazaque logo no primeiro jogo.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Mas Rybakina, de 26 anos, que venceu o 'major' de Wimbledon em 2022, respondeu na mesma moeda logo a seguir e venceu os últimos dois jogos para conquistar o primeiro 'set' por 7-5.

Após um 2025 menos conseguido, em que, mesmo assim, venceu em Wimbledon, Swiatek cedeu no segundo parcial, com a cazaque a ganhar os três primeiros jogos para garantir uma vantagem que reforçou para fechar o encontro em 6-1.

Nas meias-finais, marcadas para quinta-feira, Rybakina vai defrontar a vencedora da partida desta quarta-feira entre duas norte-americanas, Jessica Pegula (6.ª) e Amanda Anisimova (4.ª).

Para Swiatek, que já venceu seis 'majors', em Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos, continua à espera de um título em Melbourne Park, torneio onde nunca foi além das meias-finais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 28 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias