Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 28 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Atletismo

"Um legado eterno". Domingos Castro recorda Fernando Mamede, um "colega sempre brincalhão"

28 jan, 2026 - 13:15 • Eduardo Soares da Silva

O antigo recordista mundial morreu na terça-feira. O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo lamenta que, na altura, o apoio psicológico não fosse bem visto no desporto de alta competição: "No tempo do Mamede, se colocasse um psicólogo a acompanhá-lo, diria que ele era maluco".

A+ / A-

Fernando Mamede, antigo recordista mundial que faleceu esta terça-feira, "foi um colega excelente" e que poderia ainda ter atingido outros patamares se "tivesse o apoio que existe hoje". Domingos Castro, antigo colega de Mamede, lamenta os problemas de depressão que afetaram a carreira e a vida do antigo vulto do atletismo.

"Felizmente, hoje os atletas do alto rendimento têm acompanhamento para tudo, não lhes falta nada. No tempo do Mamede, se colocasse um psicólogo a acompanhá-lo, diriam que ele era maluco. Se ele tivesse o apoio que hoje existe, se já fez o que fez, então onde poderia ter chegado. Para mim, ele foi dos melhores do mundo", diz, à Renascença.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Domingos Castro reconhece que foi apanhado de surpresa pela notícia da morte do antigo colega de equipa, aos 74 anos de idade, embora estivesse a par dos problemas de saúde recentes.

"Não estava à espera. Alguém me veio pedir ajuda para ele e eu disponibilizei a equipa médica da federação. Estiveram em casa dele e realmente precisava de ajuda urgente. A Federação fez tudo o que era possível. Quando recebi a notícia foi uma bomba, não estava mesmo à espera", afirma.

O atual presidente da Federação de Atletismo foi colega de equipa de Mamede durante vários anos, embora seja 12 anos mais novo. Recorda-o como "um excelente colega, um companheiro de topo."

Morreu Fernando Mamede, o campeão recordista europeu e mundial

Atletismo

Morreu Fernando Mamede, o campeão recordista europeu e mundial

Fernando Mamede participou em três edições dos Jog(...)

"Ele não treinava sozinho, não gostava. Se chegasse ao balneário e não estivesse ninguém, esperava que viesse alguém. Treinámos todos os dias juntos, duas vezes por dia", revela.

Apesar da proximidade, Domingos explica que nunca ninguém detetou os problemas de Mamede, que começaram enquanto ainda era atleta.

"Não sentíamos nada disso no dia a dia. Os problemas dele eram nas grandes competições. Foi um colega espetacular, aprendi muito com ele, sempre brincalhão e bem disposto. Infelizmente, aconteceu cedo demais. Não estava à espera", prossegue.

O hoje responsável máximo pela modalidade coloca Fernando Mamede junto dos melhores de sempre: "Temos quatro atletas que dificilmente alguém chegará aos calcanhares: Fernando Mamede, Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro. Dificilmente alguém será comparável, o legado deles será eterno."

Fernando Mamede foi o detentor do recorde mundial dos 10 mil metros entre 1984 e 1989, numa prova que disputou em Estocolmo, na Suécia. O tempo de 27m17s81 continua a ser o segundo melhor de sempre no panorama nacional.

Ainda não há data para as cerimónias fúnebres do antigo atleta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 28 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias