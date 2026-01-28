"Um legado eterno". Domingos Castro recorda Fernando Mamede, um "colega sempre brincalhão"

28 jan, 2026 - 13:15 • Eduardo Soares da Silva
Fernando Mamede, antigo recordista mundial que faleceu esta terça-feira, "foi um colega excelente" e que poderia ainda ter atingido outros patamares se "tivesse o apoio que existe hoje". Domingos Castro, antigo colega de Mamede, lamenta os problemas de depressão que afetaram a carreira e a vida do antigo vulto do atletismo.
"Felizmente, hoje os atletas do alto rendimento têm acompanhamento para tudo, não lhes falta nada. No tempo do Mamede, se colocasse um psicólogo a acompanhá-lo, diriam que ele era maluco. Se ele tivesse o apoio que hoje existe, se já fez o que fez, então onde poderia ter chegado. Para mim, ele foi dos melhores do mundo", diz, à Renascença.
Domingos Castro reconhece que foi apanhado de surpresa pela notícia da morte do antigo colega de equipa, aos 74 anos de idade, embora estivesse a par dos problemas de saúde recentes.
"Não estava à espera. Alguém me veio pedir ajuda para ele e eu disponibilizei a equipa médica da federação. Estiveram em casa dele e realmente precisava de ajuda urgente. A Federação fez tudo o que era possível. Quando recebi a notícia foi uma bomba, não estava mesmo à espera", afirma.
O atual presidente da Federação de Atletismo foi colega de equipa de Mamede durante vários anos, embora seja 12 anos mais novo. Recorda-o como "um excelente colega, um companheiro de topo."
"Ele não treinava sozinho, não gostava. Se chegasse ao balneário e não estivesse ninguém, esperava que viesse alguém. Treinámos todos os dias juntos, duas vezes por dia", revela.
Apesar da proximidade, Domingos explica que nunca ninguém detetou os problemas de Mamede, que começaram enquanto ainda era atleta.
"Não sentíamos nada disso no dia a dia. Os problemas dele eram nas grandes competições. Foi um colega espetacular, aprendi muito com ele, sempre brincalhão e bem disposto. Infelizmente, aconteceu cedo demais. Não estava à espera", prossegue.
O hoje responsável máximo pela modalidade coloca Fernando Mamede junto dos melhores de sempre: "Temos quatro atletas que dificilmente alguém chegará aos calcanhares: Fernando Mamede, Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro. Dificilmente alguém será comparável, o legado deles será eterno."
Fernando Mamede foi o detentor do recorde mundial dos 10 mil metros entre 1984 e 1989, numa prova que disputou em Estocolmo, na Suécia. O tempo de 27m17s81 continua a ser o segundo melhor de sempre no panorama nacional.
Ainda não há data para as cerimónias fúnebres do antigo atleta.