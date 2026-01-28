"Um legado eterno". Domingos Castro recorda Fernando Mamede, um "colega sempre brincalhão"

Fernando Mamede, antigo recordista mundial que faleceu esta terça-feira, "foi um colega excelente" e que poderia ainda ter atingido outros patamares se "tivesse o apoio que existe hoje". Domingos Castro, antigo colega de Mamede, lamenta os problemas de depressão que afetaram a carreira e a vida do antigo vulto do atletismo.

"Felizmente, hoje os atletas do alto rendimento têm acompanhamento para tudo, não lhes falta nada. No tempo do Mamede, se colocasse um psicólogo a acompanhá-lo, diriam que ele era maluco. Se ele tivesse o apoio que hoje existe, se já fez o que fez, então onde poderia ter chegado. Para mim, ele foi dos melhores do mundo", diz, à Renascença.

Domingos Castro reconhece que foi apanhado de surpresa pela notícia da morte do antigo colega de equipa, aos 74 anos de idade, embora estivesse a par dos problemas de saúde recentes.

"Não estava à espera. Alguém me veio pedir ajuda para ele e eu disponibilizei a equipa médica da federação. Estiveram em casa dele e realmente precisava de ajuda urgente. A Federação fez tudo o que era possível. Quando recebi a notícia foi uma bomba, não estava mesmo à espera", afirma.

O atual presidente da Federação de Atletismo foi colega de equipa de Mamede durante vários anos, embora seja 12 anos mais novo. Recorda-o como "um excelente colega, um companheiro de topo."