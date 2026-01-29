Ouvir
Ténis

Mais uma voltinha, mais uma final para Sabalenka no Open da Austrália

29 jan, 2026 - 12:00 • Lusa

Finalista derrotada no ano passado e campeã em Melbourne Park em 2023 e 2024, a bielorrussa impôs-se à 12.ª jogadora do ranking WTA na semifinal.

A número um mundial Aryna Sabalenka vai disputar pelo quarto ano consecutivo a final do Open da Austrália, após ter vencido esta quinta-feira a tenista ucraniana Elina Svitolina, em dois sets.

Finalista derrotada no ano passado e campeã em Melbourne Park em 2023 e 2024, a bielorrussa impôs-se à 12.ª jogadora do ranking WTA com os parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 16 minutos.

Depois de afastar Svitolina, que alcançou o seu melhor resultado no primeiro Grand Slam da temporada, Aryna Sabalenka aguarda agora o desfecho da outra meia-final, que vai opor a cazaque Elena Rybakina e a norte-americana Jessica Pegula, para conhecer a sua adversária na final.

