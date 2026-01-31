Auriol Dongmo consegue marca para Mundial de pista curta no lançamento do peso

A portuguesa Auriol Dongmo consegue marca de qualificação direta no lançamento do peso para os Mundiais de pista curta, ao lançar a 19,02 metros, em Nordhausen, no meeting internacional da cidade alemã.

Dongmo, campeã do mundo em 2022, foi segunda classificada, apenas superada pela alemã Yemisi Ogunley, que venceu a competição, com 19,86 metros. A norte-americana Chase Jackson fechou o pódio, com 18,94.

O melhor registo de Dongmo foi conseguido logo à primeira tentativa, superando os 18,90 da qualificação por marca para os Campeonatos do Mundo em pista curta.

O evento vai decorrer entre 20 e 22 de março, em Torun, na Polónia.

Portugal tem uma segunda atleta na zona de apuramento dos atletas sem marca direta - Eliana Bandeira é a 14.ª, com 18,05 , enquanto Jessica Inchude está fora da zona de qualificação, com o máximo de atletas por país a ser, em regra, de dois.