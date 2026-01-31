Basquetebol. Sporting vence Benfica

31 jan, 2026 - 17:32
O Sporting derrotou o Benfica, no pavilhão da Luz, por 78-87. É a primeira derrota dos encarnados no campeonato de basquetebol.
Os leões foram superiores praticamente durante toda a partida. Só no último período o Benfica conseguiu mais pontos.
Nota para a expulsão de Betinho Gomes, extremo do Benfica, ainda na primeira parte.
Melhor em campo foi Diogo Ventura, base do Sporting, com 23 pontos.
Apesar da derrota, o Benfica lidera o campeonato, com 25 pontos, mais um que o Sporting.