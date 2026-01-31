Ouvir
  • 30 jan, 2026
Evenepoel conquistou Troféu Andratx-Pollença

31 jan, 2026 - 20:54 • Lusa

António Morgado foi quarto classificado.

Remco Evenepoel ganhou pelo terceiro dia consecutivo, conquistando em solitário o Troféu Andratx-Pollença, no qual o ciclista português António Morgado (UAE Emirates) foi quarto classificado.

O belga de 26 anos ampliou o seu pleno de vitórias com as cores da Red Bull-BORA-hansgrohe, ao isolar-se a pouco mais de dois quilómetros da meta para ser o melhor no final dos 121,5 quilómetros entre Andratx e o Mirador d'Es Colomer, com o tempo de 2:58.34 horas.

Após vencer os dois troféus anteriores do Challenge de Maiorca, o primeiro dos quais em conjunto com os seus colegas de equipa, o duplo campeão olímpico voltou hoje a bater a concorrência, deixando o francês Mathys Rondel (Tudor) na segunda posição, a 19 segundos.

Companheiro e compatriota de Evenepoel, Maxim van Gils superiorizou-se a António Morgado na luta pelo terceiro lugar, com ambos a chegarem ao alto de terceira categoria a 1.44 minutos do tricampeão mundial de contrarrelógio.

Depois de conquistar o Troféu Calvià, primeira prova do Challenge de Maiorca, na quarta-feira, o luso de 22 anos foi segundo atrás de Evenepoel na sexta-feira, no Troféu Serra Tramuntana.

