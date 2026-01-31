Jorge Braz. Perder com a Bélgica é “insucesso total”

O selecionador português de futsal, Jorge Braz, assume que a linha ténue entre o sucesso e insucesso passa pelo confronto com a Bélgica, a contar para os quartos de final do Campeonato da Europa.

"Isto é a linha ténue entre o sucesso e o insucesso. Perder este jogo implica irmos para casa. Ganhar este jogo implica irmos até ao fim. Perder este jogo é insucesso total. Eles sabem, têm experiência suficiente para isso. Sabemos muito bem o que queremos, mas estamos focados no duelo e que passemos essa ‘linha’ com muita convicção e confiança”, vincou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Depois do derradeiro apronto na Arena Stozice, na cidade eslovena de Liubliana, o selecionador elogiou a turma belga, que joga de forma “muito intuitiva”, num jogo “sempre imprevisível e aleatório”, o qual cumprem “com bastante competência”.

“É uma equipa que quer ter bola no pé, construir, ir ‘um para um’, tem bola parada. Tem jogadores que gostam de jogar, mas nós também. Muito mais focados no que temos de fazer e como vamos realçar Portugal. Temos de ser o foco central”, disse.

Portugal, bicampeão europeu em título, após as conquistas das edições de 2018 e 2022, defronta a Bélgica nos quartos de final do Campeonato da Europa de futsal, no domingo, a partir das 15h00, na Arena Stozice, em Liubliana.