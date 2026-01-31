Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Basquetebol

NBA. Paul George castigado 25 jogos por doping

31 jan, 2026 - 19:29 • Lusa

Jogador veterano terá tomado medicamento proibido.

A+ / A-

O basquetebolista dos Philadelphia 76ers Paul George foi castigado com 25 jogos de suspensão por violar a política antidopagem da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao tomar um medicamento proibido.

A NBA anunciou a suspensão de Paul George, de 35 anos, em vigor a partir de hoje, dia em que os 76ers defrontam os New Orleans Pelicans, na cidade do estado da Pensilvânia.

Na presente temporada, George, campeão olímpico no Rio2016, tem médias de 16,0 pontos, 5,1 ressaltos e 3,7 assistências por jogo, apesar de apenas ter disputado 27 encontros, dado ter enfrentado uma série de problemas físicos.

Pouco depois de divulgado o comunicado do castigo, o antigo jogador dos Los Angeles Clippers reconheceu o erro, numa mensagem partilhada pela cadeia televisiva ESPN.

"Nos últimos anos falei da importância da saúde mental e, à procura de um tratamento para um recente problema pessoal, cometi o erro de tomar um medicamento inapropriado. Assumo plena responsabilidade pelas minhas ações e peço desculpa à estrutura dos Sixers, aos meus companheiros e aos adeptos, pela minha conduta errada", escreveu o jogador.

Paul George, que alinhou em nove jogos All-Star e vai deixar de receber aproximadamente 11,7 milhões de dólares (cerca de 9,8 milhões de euros), do seu salário anual de 51,7 (43,6), prometeu empenho para regressar em forma.

"Estou focado em aproveitar este tempo para assegurar que a minha mente e o meu corpo estejam nas melhores condições possíveis para ajudar a equipa quando regressar", completou George, que pode voltar a jogar em 25 de março, quando os Philadelphia 76ers receberem os Chicago Bulls.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 30 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias