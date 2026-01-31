Portugal recebe um grupo da “main round” em 2028

O antigo pavilhão Atlântico, em Lisboa, vai acolher dois grupos da fase preliminar e um da ‘main round’ do Campeonato da Europa de andebol de 2028, que Portugal vai organizar juntamente com Espanha e Suíça, revelou este sábado a organização.

Espanha, Portugal e Suíça apresentaram a 18.ª edição do Europeu, na véspera da final da edição de 2026, sob o lema “unleash the extraordinary” [liberta o extraordinário, numa tradução livre].

O próximo Campeonato da Europa vai ser disputado entre 13 e 30 de janeiro de 2028, em quatro cidades dos três países: Valência, Madrid, Lisboa e Zurique.



O maior pavilhão da capital portuguesa, que já recebeu a final do Mundial de 2023, vai receber dois grupos da fase preliminar e um da ‘main round’, enquanto a cidade suíça acolhe apenas duas ‘poules’ da primeira fase.

Em Espanha, os jogos dividem-se por Madrid e Valência, com as duas cidades a receberem grupos da fase preliminar, ‘main round’ e o fim de semana final, com meias-finais, final, mas também a disputa pelos sétimo, quinto lugar e terceiro lugares.

“Portugal organizou o primeiro Campeonato da Europa, em 1994, e agora, 34 anos depois, voltaremos a ter as melhores seleções nacionais entre nós. Somos um país de história e cultura, um país seguro e que gosta de acolher bem todos os adeptos do andebol. Somos a segunda modalidade coletiva mais popular em Portugal, o que aumenta a importância desta organização do Europeu de 2028”, afirmou o presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro.

Igualmente citado pelo organismo, o presidente do comité organizador nacional do Europeu de 2028, destacou a coincidência de a competição ocorrer depois de a seleção portuguesa ter melhorado os seus desempenhos.

“A organização do Europeu de 2028 culmina uma trajetória de crescimento desportivo sustentado, iniciada em 2020, que permitiu alcançar as melhores classificações de sempre no Campeonato do Mundo de 2025 e no Campeonato da Europa de 2026.

Simultaneamente, deverá constituir o ponto de partida para um novo ciclo de desenvolvimento, assente na mobilização de toda a comunidade do andebol, com vista ao reforço das condições necessárias para que o andebol português possa materializar plenamente o seu potencial”, afirmou Bernardo Novo, presidente do comité organizador nacional do Europeu.



Portugal concluiu o Europeu de 2026 na quinta posição, a melhor classificação de sempre, ao vencer a Suécia, por 36-35, na sexta-feira, depois de ter conseguido idêntico feito, no Mundial de 2025, no qual foi quarto.