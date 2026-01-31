Rybakina conquista Grand Slam da Austrália

A tenista cazaque Elena Rybakina venceu o Open da Austrália, somando o segundo título do Grand Slam, depois de derrotar a número um mundial Aryna Sabalenka em três sets na final.

Na reedição da final de 2023, a quinta jogadora do ranking WTA `vingou-se` da duas vezes campeã em Melbourne Park, em 2023 e 2024, impondo-se com os parciais de 6-4, 4-6 e 6-4, em 2h18.

Aos 26 anos, Rybakina soma o segundo título do Grand Slam, juntando o cetro na Austrália ao conquistado em Wimbledon, em 2022, enquanto Sabalenka perde pelo segundo ano consecutivo na final do primeiro major da temporada.

Elena Rybakina soube controlar melhor as emoções para ganhar hoje o Open da Austrália, festejando a conquista do seu segundo Grand Slam perante a número um do ténis mundial Aryna Sabalenka, derrotada na final pelo segundo ano seguido.

Quinta jogadora do ranking WTA, a cazaque recuperou de uma desvantagem de 3-0 no terceiro set, somou cinco jogos consecutivos e fechou o encontro com um ás, celebrando com a mesma impassibilidade com que encarou as variações de ascendente da final.

“É verdadeiramente o ‘Happy Slam’”, resumiu a nova campeã do primeiro ‘major’ da época, num discurso curto ainda em court.

Após o triunfo de hoje, a cazaque é já a tenista com maior percentagem de vitórias (60%) contra líderes do ranking WTA desde que este foi criado em 1975.

É também a sexta jogadora neste século a alcançar 10 vitórias consecutivas sobre adversárias do top 10 mundial, juntando-se a Justine Henin, Serena Williams, Venus Williams, Amelie Mauresmo e Iga Swiatek.

“Quero dar-te os parabéns por esta incrível caminhada. É um grande feito”, elogiou Sabalenka.