Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 30 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Europeu

Seleção de andebol chegou. “Dever cumprido”

31 jan, 2026 - 16:07 • Lusa

Portugal terminou Europeu em quinto lugar, a melhor classificação de sempre.

A+ / A-

Os jogadores da seleção portuguesa de andebol assumiram um sentimento de "dever cumprido" com o quinto lugar da melhor classificação de sempre em Campeonatos da Europa e a qualificação direta para o Mundial'2027.

"É um momento especial, de dever cumprido. Propusemo-nos a fazer melhor que o Europeu que tínhamos feito em 2020 e acho que tivemos uma competição supercompetente, com alguns altos e baixos também, confesso", reconheceu o ponta esquerdo António Areia, à chegada da parte da comitiva lusa que regressou a Portugal pelo Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa - a restante equipa aterrou no Porto.

A seleção portuguesa de andebol encerrou a presença na main round do Europeu'2026 com um triunfo sobre a Suécia (36-35), no jogo de atribuição do quinto lugar do torneio e a qualificação direta para o Mundial'2027.

Ao triunfo sobre os suecos, os comandados de Paulo Jorge Pereira juntaram a vitória sobre a Espanha (35-27) na quarta-feira, enquanto a Alemanha derrotava a França (38-34) e a Dinamarca vencia a Noruega (38-24), respetivamente, na Ronda Principal.

Para que tal se concretizasse, António Areia defende que Portugal está "ao nível" destas seleções, as principais referências do panorama europeu e mundial, e congratulou-se por esse facto, que permitiu superar o sexto lugar obtido em 2020.

"Acho que é sempre possível fazer melhor e somos um grupo que gosta de se propor a esse tipo de desafios e achamos que estamos ao nível, senão também não o faríamos. No Mundial defrontámos quase as mesmas equipas para tentar chegar ao quarto lugar - a Alemanha, a França, a Espanha e a Noruega", elencou, satisfeito.

Momentos após terem cumprimentado as respetivas famílias, o lateral Salvador Salvador e os guarda-redes Gustavo Capdeville e Diogo Valério recordaram o épico golo marcado por Martim Costa, que permitiu derrotar, sobre o final, a Suécia, cinco vezes campeã europeia.

"Tínhamos a noção de que ia acabar por ser um [último] remate e independentemente se fosse golo ou não, o jogo ia acabar. Felizmente o Martim nestas situações marca muitas vezes e aconteceu mais uma vez", assinalou, sorridente, Salvador Salvador.

Já o guarda-redes Gustavo Capdeville confessa que a enorme adrenalina do momento não lhe permitiu escutar, ou recordar, as palavras do treinador, momentos antes.

"Estávamos focados naquilo, eram os últimos segundos e o que queríamos era marcar o golo. Sou sincero: não escutei, estávamos tão ansiosos, queríamos tanto marcar e ganhar", recordou Gustavo Capdeville.

Um sentimento partilhado por Diogo Valério, que apenas pensava em defender a sua baliza para que os seus companheiros pudessem definir, num último esforço, o resultado desejado.

"Estava na baliza quando sofremos o golo do empate e eu só pensava: não deixo a bola entrar, pela equipa. Acho que não aguentamos ir para um prolongamento'", partilhou o guarda-redes.

Na nona presença em fases finais, quarta consecutiva, a equipa das quinas alcançou o seu melhor resultado de sempre, superando o sexto lugar que tinha conseguido em 2020.

Portugal terminou a fase preliminar no primeiro lugar do Grupo B, com duas vitórias, frente a Dinamarca e Roménia, e um empate com a Macedónia do Norte, seguindo em frente na prova.

Na Ronda Principal, a formação lusa foi terceira na sua poule, com derrotas frente a Alemanha e França, um empate com a Noruega e um triunfo frente a Espanha, o que lhe permitiu o acesso ao jogo de disputa do quinto lugar.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 30 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias