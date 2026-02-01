Alcaraz vence Grand Slam da Austrália

O espanhol Carlos Alcaraz tornou-se, aos 22 anos, no mais jovem tenista a completar o Grand Slam de carreira, depois de se impor na final do Open da Austrália ao sérvio Novak Djokovic em quatro sets.

O número um mundial bateu o recordista de títulos do Grand Slam (24) e em Melbourne Park (10), com os parciais de 2-6, 6-2, 6-3 e 7-5, em 3h02.

Aos 22 anos, e após vencer o seu primeiro título no Open da Austrália diante do quarto jogador mundial, Alcaraz torna-se no mais jovem de sempre a completar o Grand Slam de carreira, destronando o compatriota Rafael Nadal que tinha 24 anos quando o conseguiu.

O murciano soma o seu sétimo major, após os conquistados em Roland Garros (2024 e 2025), Wimbledon (2023 e 2024) e US Open (2022 e 2025).

Djokovic, aos 38 anos, tentava tornar-se no mais velho jogador a conquistar um Grand Slam.