Dinamarca campeã europeia de andebol

A Dinamarca é campeã da Europa de andebol depois de derrotar a Alemanha, por 34-27, na final, disputada em Herning.

O guarda-redes alemão Andreas Wolff voltou a fazer grande exibição e tentou de tudo para evitar o triunfo dos da casa.

Os dinamarqueses fazem o pleno: são agora campeões da Europa, tetracampeões do Mundo e campeões Olímpicos.

A equipa de Gidsel – considerado o melhor jogador do torneio – volta a ser campeã da Europa 14 anos depois. É o terceiro título europeu para os "vikings".

O vencedor volta a ser a equipa da casa, 24 anos depois.

Nota importante: foram nove os jogos realizados pela Dinamarca no Europeu, a única derrota foi contra Portugal.

O terceiro lugar foi para a Croácia, que bateu a Islândia por 34-33. De recordar que Portugal terminou em quinto lugar depois de derrotar a Suécia por 36-35.