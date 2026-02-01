Francisco Costa e Salvador Salvador no “all star” do Europeu

A seleção portuguesa de andebol teve dois jogadores no “all star” do Europeu, que termina este domingo.

O lateral direito Francisco Costa, de 20 anos, foi eleito o melhor jogador jovem do Campeonato. Apontou 61 golos e fez 21 assistências.

Já Salvador Salvador foi considerado o melhor defesa.

O dinamarquês Mathias Gidsel foi o jogador mais valioso da competição.

O ‘sete’ ideal da prova é composto por o guarda-redes Andreas Wolff e o pivô Johannes Golla, o ponta esquerdo norueguês August Pedersen, o lateral esquerdo dinamarquês Simon Pytlick, o central islandês Gísli Kristjánsson, o ponta direito croata Mario Sostarić e o luso Kiko Costa, como titular na lateral direita.

Portugal terminou o Europeu de 2026 na quinta posição, a melhor classificação de sempre, depois de derrotar a Suécia, por 36-35.

A final disputa-se este domingo, a partir das 17h00, entre Dinamarca e Alemanha.