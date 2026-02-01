Portugal vence Bélgica e está nas meias-finais do Europeu

A seleção portuguesa de futsal derrotou a Bélgica, por 8-2, e carimbou o passaporte para as meias-finais do Europeu da modalidade, que está a decorrer em Ljubliana, na Eslovénia.

O jogo até começou com vantagem da Bélgica, mas os comandados de Jorge Braz deram a volta ao marcador ainda na primeira parte. Ao intervalo, 3-1 para Portugal.

No segundo tempo, intensificou-se o domínio luso, com um parcial de 5-1, incluindo dois golos no último minuto do encontro.

Por Portugal marcaram Bruno Coelho, Pany Varela (3), André Coelho, Rúben Góis, Lúcio Rocha e Pauleta.

Os golos belgas foram apontados por Pany Varela (na própria baliza) e Jamal Aabbou (numa altura em que jogavam 5 para 4).

A equipa das quinas vai agora defrontar a França, nas meias-finais. O jogo está marcado para quarta-feira.

De recordar que Portugal é bicampeão europeu em título.