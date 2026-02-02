Miguel Laranjeiro: "O Europeu de andebol resulta de uma capacidade de ultrapassar as pedras no caminho"

Portugal volta a estar nas bocas do mundo. A seleção nacional conseguiu o quinto lugar no Europeu de andebol após vencer a Suécia, naquela que é a sua melhor classificação de sempre. Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal, não esconde o orgulho de uma prestação que considera ter sido “absolutamente excecional”, e que coloca o país no lote dos melhores do mundo na modalidade.

A equipa das quinas foi a única a vencer a Dinamarca, atual campeã, somando também históricas vitórias contra Espanha e Suécia. "Atingimos patamares onde nunca tínhamos chegado. Superámos o sexto lugar de 2020 e consolidámos o que já tínhamos feito no Mundial. Hoje, gozamos de um enorme respeito em todos os países. Estamos, de facto, no top 5 europeu e mundial", afirma, sublinhando que este é o resultado de um trajeto trilhado com seriedade desde 2016.

Nas palavras de Laranjeiro, o sucesso do andebol português é uma verdadeira “lição de resiliência”, especialmente num contexto onde os apoios e a cultura desportiva ainda não ombreiam com os gigantes do norte da Europa. "O que aconteceu no Europeu resulta de uma capacidade de ultrapassar as pedras no caminho."

É preciso sonhar com o Europeu em 2028, que contará com organização conjunta de Portugal, Espanha e Suíça. “Vamos jogar em casa. Será uma oportunidade única para os adeptos verem a seleção ao mais alto nível mundial. Já não entramos para participar, entremos para competir com os melhores”.

Francisco Costa e Salvador Salvador foram distinguidos como o melhor jogador jovem e melhor defesa, respetivamente, fruto do talento individual e do empenho coletivo. “Estes prémios resultam da postura, da qualidade e da capacidade destes dois atletas, mas também do excelente trabalho dos clubes e da seleção. É nesta conjugação de esforços que se conquistam estes lugares”.

Com o apuramento para o Mundial de 2027 garantido, o grande foco está em 2028. Até lá, há destaque para uma “renovação tranquila” da equipa, a qual permite manter altas as ambições para o futuro. “Têm entrado novos atletas que contribuem também, e muito, para o desempenho global de Portugal”, garante o presidente da federação.