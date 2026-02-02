Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Andebol

Miguel Laranjeiro: "O Europeu de andebol resulta de uma capacidade de ultrapassar as pedras no caminho"

02 fev, 2026 - 15:35 • Redação

Em balanço à Renascença, o presidente da Federação de Andebol revive o percurso traçado pelos heróis do mar no Euro 2026, deixando uma mensagem de esperança para o futuro.

A+ / A-

Portugal volta a estar nas bocas do mundo. A seleção nacional conseguiu o quinto lugar no Europeu de andebol após vencer a Suécia, naquela que é a sua melhor classificação de sempre. Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal, não esconde o orgulho de uma prestação que considera ter sido “absolutamente excecional”, e que coloca o país no lote dos melhores do mundo na modalidade.

A equipa das quinas foi a única a vencer a Dinamarca, atual campeã, somando também históricas vitórias contra Espanha e Suécia. "Atingimos patamares onde nunca tínhamos chegado. Superámos o sexto lugar de 2020 e consolidámos o que já tínhamos feito no Mundial. Hoje, gozamos de um enorme respeito em todos os países. Estamos, de facto, no top 5 europeu e mundial", afirma, sublinhando que este é o resultado de um trajeto trilhado com seriedade desde 2016.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Nas palavras de Laranjeiro, o sucesso do andebol português é uma verdadeira “lição de resiliência”, especialmente num contexto onde os apoios e a cultura desportiva ainda não ombreiam com os gigantes do norte da Europa. "O que aconteceu no Europeu resulta de uma capacidade de ultrapassar as pedras no caminho."

É preciso sonhar com o Europeu em 2028, que contará com organização conjunta de Portugal, Espanha e Suíça. “Vamos jogar em casa. Será uma oportunidade única para os adeptos verem a seleção ao mais alto nível mundial. Já não entramos para participar, entremos para competir com os melhores”.

Francisco Costa e Salvador Salvador foram distinguidos como o melhor jogador jovem e melhor defesa, respetivamente, fruto do talento individual e do empenho coletivo. “Estes prémios resultam da postura, da qualidade e da capacidade destes dois atletas, mas também do excelente trabalho dos clubes e da seleção. É nesta conjugação de esforços que se conquistam estes lugares”.

Com o apuramento para o Mundial de 2027 garantido, o grande foco está em 2028. Até lá, há destaque para uma “renovação tranquila” da equipa, a qual permite manter altas as ambições para o futuro. “Têm entrado novos atletas que contribuem também, e muito, para o desempenho global de Portugal”, garante o presidente da federação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 02 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias