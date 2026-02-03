Ouvir
Atenção, Neemias. Celtics contratam novo poste

03 fev, 2026 - 21:23 • Carlos Calaveiras

Mercado de transferências na NBA está quase a fechar e jogador português passa a ter concorrência.

A+ / A-

Os Boston Celtics trocaram o base Anfernee Simons pelo poste Nikola Vucevic com os Chicago Bulls e uma escolha de segunda ronda. A informação está a ser avançada pela ESPN, que dá o negócio como fechado.

A confirmar-se, Vucevic vai rivalizar com o português Neemias Queta pela posição de poste no cinco dos Celtics.

Os Celtics têm utilizado Queta e o jovem Garza para a posição.

Nikola Vucevic, de 35 anos, conseguiu uma média de 16.9 pontos e nove ressaltos nos 48 jogos pelos Bulls esta época.

O poste luso, de 26 anos, tem sido titular na primeira parte da época. Soma até agora 46 partidas, 10.1 pontos de média, 8.1 ressaltos e 1.5 assistências.

Simons, 26 anos, um dos suplentes mais efetivos de toda a liga, tem média de 14 pontos.

A equipa dos Boston Celtics soma 31 vitórias e 18 derrotas na fase regular da temporada. Estão no segundo lugar do Este.

