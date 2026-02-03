França. Portugal é a "melhor equipa do mundo"

O selecionador francês de futsal, Raphaël Reynaud, considera Portugal a "melhor equipa do mundo" na atualidade, assumindo humildade e confiança para a partida das meias-finais do Campeonato da Europa.

"A partida é uma meia-final do Campeonato da Europa. Nós estamos contentes e orgulhosos pelo nosso percurso. Evidentemente, nós vamos defrontar uma equipa incrível. Portugal é a melhor equipa do mundo atualmente. Vamos com humildade e confiança", reconheceu o selecionador francês, em declarações aos jornalistas.

Logo depois do derradeiro treino da França antes do encontro com os bicampeões continentais, na Arena Stozice, na cidade eslovena de Liubliana, Raphaël Reynaud apontou que, para os gauleses vencerem, precisam de subir uma nova montanha.

"É preciso sermos nós próprios e que façamos o nosso jogo. Conseguimos ganhar a uma das melhores equipas do mundo, a Ucrânia. Agora, temos outra montanha à nossa frente", afirmou o treinador, com 51 anos e no cargo desde 2021.

A França tem tido um crescimento exponencial na modalidade, uma vez que está apenas pela segunda vez na história numa fase final de campeonatos da Europa, mas com o estatuto de quarta classificada no Mundial de 2024, no Uzbequistão.

"Nós já demonstrámos que ir à meia-final do Mundial não foi um erro. Atualmente, estamos a repetir o desempenho e a ganhar o respeito do mundo do futsal. Isso já é uma bela vitória para nós. É espetacular para nós que o futsal em França esteja a expandir-se, mediaticamente e na prática da modalidade por jovens. Nós estamos numa dinâmica muito positiva e este nosso percurso é, sem dúvida, um elemento e um catalisador que nos permitirá continuar neste caminho", expressou Reynaud.

Portugal e França jogam na quarta-feira, pelas 19h30, na Arena Stozice, na cidade eslovena de Liubliana, para as meias-finais do Campeonato da Europa de futsal, antecedido da partida entre Croácia e Espanha, às 16h00.