Jorge Brás. "Estamos perto do cume da montanha"

A seleção portuguesa de futsal está "perto do cume da montanha, onde há menos oxigénio, mas com pulmões cheios", afirma o selecionador Jorge Braz, na antevisão às meias-finais do Campeonato da Europa.

"Nunca queremos estar a perder. Sabemos que pode acontecer, não é nenhuma catástrofe ou problema. Sabemos que é desporto e pode haver golos. Isso não nos atrapalha. Tem sido bestial trabalhar com esta gente, que puxamos até ao limite. Estamos a construir o nosso percurso. Estamos perto do cume da montanha, há menos oxigénio, mas estamos com os pulmões cheios", garante o selecionador.

Na véspera de defrontar a França no duelo de acesso à final da competição, Jorge Braz colocou "confiança total" no grupo, sabendo que o triunfo chegará se existir rigor, ambição, iniciativa defensiva, dinâmica atacante e cumplicidade, elencou.

"Cada jogo é um momento e contexto diferentes. A França pode ser o adversário que vai exigir mais de nós, até agora. É, se calhar, um patamar acima. Queremos todos puxar mais um bocadinho para estar na final e a França vai exigir um registo altíssimo e sem falhas. Já tivemos outros adversários bem fortes neste Europeu e passámos com distinção", lembrou, apesar de reconhecer o crescimento francês.

Ao lado de Jorge Braz, o ala e vice-capitão Tiago Brito deu o mote para o encontro, realçando que Portugal não muda a forma de encarar as partidas de acordo com o ranking, apelando à seriedade da equipa para derrotar a França e alcançar a final.

"A história é boa para contar, mas, neste momento, temos é de fazer com que ela aconteça. Temos de estar a um grande nível. A França é uma ótima seleção, mas nós também temos as nossas valias e estamos preocupados com o que temos de fazer em campo", apontou o atleta do Braga e 156 vezes internacional.

Apesar de ser somente a segunda meia-final da França em grandes competições, após o Mundial'2024, que fechou na quarta posição, Tiago Brito notou que muitos jogadores gauleses ganharam experiência em fases finais da Liga dos Campeões.

"A França tem uma ótima irreverência, através da qualidade individual. Essa nossa predisposição física e mental vai ser um dos pontos em que vamos ter de estar na máxima força para tirar confiança com bola ao jogador francês. Temos estado bem nesse ponto, mas ainda podemos melhorar um bocado. A irreverência deles com bola pode ser-nos muito favorável, se estivermos muito bem nesse ponto", frisou.

Portugal e França jogam na quarta-feira, pelas 19h30, na Arena Stozice, na cidade eslovena de Liubliana, para as meias-finais do Campeonato da Europa de futsal, antecedido da partida entre Croácia e Espanha, às 15h00.