Lindsey Vonn vai participar mesmo com rotura total do ligamento cruzado do joelho

03 fev, 2026 - 16:50

Esquiadora multicampeã caiu na sexta-feira, mas não desiste dos Jogos Olímpicos de Inverno.

A+ / A-

A esquiadora Lindsey Vonn confirma que vai participar nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-Cortina, apesar de ter sofrido uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na sexta-feira passada.

A queda aconteceu durante uma prova de descida em Crans-Montana, na Suíça, a 30 de janeiro.

Lindsey Vonn, de 41 anos, confirmou a gravidade da lesão: “Na queda rompi completamente o ligamento e danifiquei o menisco”.

Apesar deste diagnóstico, a esquiadora garante que vai participar. “Fizemos muitos tratamentos, consultámos médicos, fui ao ginásio e hoje esquiei. O meu joelho não inchou, está a aguentar-se e eu sinto-me forte”.

Vonn, tripla campeã olímpica, vai competir com um suporte ortopédico.

