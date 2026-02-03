Lindsey Vonn vai participar mesmo com rotura total do ligamento cruzado do joelho

03 fev, 2026 - 16:50
A esquiadora Lindsey Vonn confirma que vai participar nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão-Cortina, apesar de ter sofrido uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na sexta-feira passada.
A queda aconteceu durante uma prova de descida em Crans-Montana, na Suíça, a 30 de janeiro.
Lindsey Vonn, de 41 anos, confirmou a gravidade da lesão: “Na queda rompi completamente o ligamento e danifiquei o menisco”.
Apesar deste diagnóstico, a esquiadora garante que vai participar. “Fizemos muitos tratamentos, consultámos médicos, fui ao ginásio e hoje esquiei. O meu joelho não inchou, está a aguentar-se e eu sinto-me forte”.
Vonn, tripla campeã olímpica, vai competir com um suporte ortopédico.