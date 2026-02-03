Nader bate recorde dos 3.000m indoor

03 fev, 2026 - 17:37
O corredor Isaac Nader bateu o recorde nacional dos 3.000m em pista coberta.
O atleta do Benfica cumpriu a distância em 7:38.05 minutos e ultrapassou a marca de Rui Silva (7:39.44), que vigorava desde 2000.
Na Czech Indoor Gala, o campeão mundial dos 1.500 metros ao ar livre ficou à frente do sul-africano Tshepo Tshite, com 7:38.17.
Foi também batido o recorde da prova no meeting e conseguida a melhor marca mundial do ano.
Com mais este recorde nacional, Isaac Nader passa a deter seis melhores marcas de sempre de Portugal - 3 ao ar livre (1.500m, 800m e milha) e 3 em pista curta (1.500m, 800m e 3.000m).
Antes, Salomé Afonso também bateu o recorde indoor de 1.500m, batendo o recorde de Carla Sacramento.