Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Atletismo

Nader bate recorde dos 3.000m indoor

03 fev, 2026 - 17:37

Também Salomé Afonso passa a deter a melhor marca nos 1.500m de pista curta na República Checa.

A+ / A-

O corredor Isaac Nader bateu o recorde nacional dos 3.000m em pista coberta.

O atleta do Benfica cumpriu a distância em 7:38.05 minutos e ultrapassou a marca de Rui Silva (7:39.44), que vigorava desde 2000.

Na Czech Indoor Gala, o campeão mundial dos 1.500 metros ao ar livre ficou à frente do sul-africano Tshepo Tshite, com 7:38.17.

Foi também batido o recorde da prova no meeting e conseguida a melhor marca mundial do ano.

Com mais este recorde nacional, Isaac Nader passa a deter seis melhores marcas de sempre de Portugal - 3 ao ar livre (1.500m, 800m e milha) e 3 em pista curta (1.500m, 800m e 3.000m).

Antes, Salomé Afonso também bateu o recorde indoor de 1.500m, batendo o recorde de Carla Sacramento.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 03 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias