Benfica perde e está fora da Champions

04 fev, 2026 - 20:42

Jogadoras encarnadas perderam em Itália na última jornada da fase de grupos.

A+ / A-

A equipa feminina de voleibol do Benfica perdeu 3-0 com a equipa do Novara em jogo para a sexta e última jornada da Liga dos Campeões da modalidade.

As encarnadas já não tinham hipóteses de qualificação para a próxima fase da Champions, mas ainda poderia ficar em terceiro lugar do grupo. Se tivesse conseguido teria passado para os quartos de final da Taça CEV.

As italianas venceram com os parciais de 25-20, 25-17 e 25-15.

Do lado do Benfica, a jogadora mais concretizadora foi Isidora Ubavic, com 11 pontos.

