Futsal. Portugal na final contra Espanha

A seleção portuguesa de futsal venceu a França, por 4-1, e está na final do Europeu da modalidade.

A partida teve momentos difíceis e a equipa das quinas voltou a começar a perder, com golo de Mamadou Touré. Bernardo Paçó foi mal batido neste lance, mas fez uma grande exibição a partir daí.

Portugal deu a volta ao marcador com tentos de Diogo Santos, Tomás Paçó, Erick e Guedoura (na própria baliza).

Agora, na final, os comandados de Jorge Braz vão defrontar a Espanha, que, também esta quarta-feira, derrotaram a Croácia, por 2-1. Vai ser a 10.ª final dos espanhóis em europeus.

É a terceira final consecutiva depois de 2018, 2022 (ganhos por Portugal) e agora 2026.

De recordar que, na fase de grupos, Portugal também venceu Itália, Hungria, Polónia e Bélgica.