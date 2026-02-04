Ouvir
Ciclismo

Girmay vence primeira etapa da Volta à Comunidade Valenciana

04 fev, 2026 - 19:43 • Lusa

João Almeida e Nélson Oliveira chegaram também integrados no pelotão.

O ciclista eritreu Biniam Girmay (NSN) é o primeiro líder da Volta à Comunidade Valenciana, depois de vencer ao sprint a primeira etapa, na qual João Almeida (UAE Emirates) chegou a estar atrasado.

Na sua estreia na temporada e com as cores da NSN, sucedânea da extinta Israel-Premier Tech, `Bini` impôs-se no final dos 160 quilómetros entre Segorbe e Torreblanca diante do belga Arne Marit (Red Bull-BORA-hansgrohe) e do italiano Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta), respetivamente segundo e terceiro classificados.

Com as mesmas 03:25.41 horas do vencedor chegaram os portugueses Nelson Oliveira (Movistar), na 50.ª posição, e João Almeida, que foi 57.º.

A primeira etapa da Volta à Comunidade Valenciana ofereceu um perfeito `aperitivo` do que vão ser os próximos dias da prova espanhola, com Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a sprintar para bonificar ao quilómetro 134,5.

A aceração do duplo campeão olímpico e dos seus companheiros de equipa deixou João Almeida cortado, sendo o português obrigado a perseguir um grupo onde o seu colega Marc Soler não hesitou em atacar.

O ciclista da UAE Emirates acabou por apanhar os homens da frente, uma dezena de quilómetros adiante, quando Giulio Pellizzari seguia isolado.

O italiano da Red Bull-BORA-hansgrohe acabou por `morrer na praia`, sendo apanhado à entrada do quilómetro final, quando os sprinters já se perfilavam para lutar pela tirada.

No sprint já não esteve Mads Pedersen (Lidl-Trek), vencedor da classificação por pontos nas últimas edições do Giro e da Vuelta, que no seu primeiro dia de competição do ano caiu e foi forçado a desistir.

Graças às bonificações, Biniam Girmay lidera a geral, com quatro segundos de vantagem sobre Arne Marit, com Lonardi a ser terceiro a seis segundos. Evenepoel é o melhor dos candidatos à geral, estando a nove segundos do eritreu da NSN.

Almeida e Oliveira, os únicos portugueses em prova, estão a 10 segundos de `Bini`.

Na quinta-feira, um contrarrelógio de 17 quilómetros entre Carlet e Alginet fará as primeiras verdadeiras diferenças entre os favoritos na segunda etapa da Volta à Comunidade Valenciana.

