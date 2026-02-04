Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo de pista

Iúri Leitão, campeão europeu de omnium

04 fev, 2026 - 17:45 • Carlos Calaveiras

Português ultrapassou o holandês Dorenbos na última das quatro provas.

A+ / A-

O ciclista Iúri Leitão sagrou-se campeão europeu de omnium durante os Europeus de pista que estão a decorrer na Turquia.

Esta é a mesma disciplina onde o português foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris'2024.

Iúri Leitão terminou com 140 pontos, mais nove que o holandês Yanne Dorenbos, que liderou o concurso até às últimas 10 voltas da última prova, a corrida por pontos.

O alemão Roger Kluge terminou em terceiro lugar, com 126.

Leitão tinha vencido as provas de scratch e corrida tempo, mas foi 15.º na prova de eliminação.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias