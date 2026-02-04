Iúri Leitão, campeão europeu de omnium

04 fev, 2026 - 17:45 • Carlos Calaveiras
O ciclista Iúri Leitão sagrou-se campeão europeu de omnium durante os Europeus de pista que estão a decorrer na Turquia.
Esta é a mesma disciplina onde o português foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris'2024.
Iúri Leitão terminou com 140 pontos, mais nove que o holandês Yanne Dorenbos, que liderou o concurso até às últimas 10 voltas da última prova, a corrida por pontos.
O alemão Roger Kluge terminou em terceiro lugar, com 126.
Leitão tinha vencido as provas de scratch e corrida tempo, mas foi 15.º na prova de eliminação.