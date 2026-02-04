"O ICE não pode exercer atividades no nosso território”, diz governo italiano

O governo italiano garantiu esta quarta-feira no parlamento que os agentes federais norte-americanos do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em missão aos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina'2026 não exercerão quaisquer "atividades operacionais" em território italiano.

"O ICE não exerce nem poderá exercer atividades operacionais de polícia no nosso território nacional. A segurança e a ordem pública são garantidas exclusivamente pelas nossas forças policiais [...] Não veremos nada no território nacional que seja comparável ao que foi visto nos Estados Unidos", afirmou o ministro do Interior, Matteo Piantedosi.

Numa audição na câmara de deputados para explicar a presença de elementos da controversa força policial em território italiano para os Jogos de Inverno, que começam na sexta-feira, e com vários deputados da oposição a usarem crachás com a inscrição «ICE Out» («ICE Fora»), o ministro insistiu que "os membros desta agência estarão envolvidos apenas em atividades analíticas e na troca de informações com as autoridades italianas durante os Jogos de Milão-Cortina".

Segundo o ministro do Interior do governo de direita e extrema-direita liderado por Giorgia Meloni, esta é "uma controvérsia completamente infundada", já que os agentes federais norte-americanos destacados para Milão-Cortina pertencem ao serviço de segurança interna responsável pela análise do combate ao terrorismo e à criminalidade internacional, e não à unidade responsável pela luta contra a imigração, cujos métodos suscitaram inúmeras protestos nos Estados Unidos.

Piantedosi recordou que a colaboração das autoridades italianas com o ICE remonta a mais de dez anos, em virtude de um acordo de cooperação policial assinado entre os dois países em 2009 e ratificado em 2014, "como sucede há anos em mais de 50 países, sem que ninguém jamais tenha ficado escandalizado", sublinhando que "já se revelou particularmente frutuosa" no combate ao crime transfronteiriço.