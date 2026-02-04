Portuguesa será treinadora adjunta no “all star game” da NBA

04 fev, 2026 - 16:36 • Lusa
A portuguesa Mery Andrade vai ser treinadora adjunta da equipa Mundo no All-Star Game da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).
A antiga basquetebolista faz parte da equipa técnica dos Toronto Raptors e acompanha o treinador principal do conjunto canadiano, o sérvio Darko Rajakovic, na liderança da equipa Mundo no All-Star Game, que se disputa de 13 a 15 de fevereiro, em Los Angeles.
A edição de 2026 do All-Star Game vai ter este ano um novo formato, com duas equipas com jogadores dos Estados Unidos e uma do resto do mundo, no qual estão jogadores como o grego Giannis Antetokounmpo, o sérvio Nikola Jokic ou o canadiano Shai Gilgeous-Alexander, que, entre si, venceram seis dos últimos sete prémios de jogador mais valioso (MVP) da NBA.
A portuguesa vai ainda comandar o esloveno Luka Doncic e o francês Victor Wembanyama, entre outros, no evento principal do fim de semana All Star, que acontece em 15 de fevereiro.
Mery Andrade foi uma das duas basquetebolistas portuguesas a jogar na liga feminina norte-americana, a par de Ticha Penicheiro, tendo atuado nos Cleveland Rockers e nos Charlotte Sting em quatro temporadas na WNBA, depois de jogado nas Old Dominion Monarchs, no campeonato universitário.
Como treinadora, também começou na liga universitária, nos San Diego Toreros, seguindo-se depois passagem, também como adjunta, pelos Erie BayHawks e pelos Birmingham Squadron, da G League, antes de assinar pelos Toronto Raptors em 2023/24.