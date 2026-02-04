Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Basquetebol

Portuguesa será treinadora adjunta no “all star game” da NBA

04 fev, 2026 - 16:36 • Lusa

Mery Andrade vai estar na equipa Mundo no jogo com os melhores.

A+ / A-

A portuguesa Mery Andrade vai ser treinadora adjunta da equipa Mundo no All-Star Game da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

A antiga basquetebolista faz parte da equipa técnica dos Toronto Raptors e acompanha o treinador principal do conjunto canadiano, o sérvio Darko Rajakovic, na liderança da equipa Mundo no All-Star Game, que se disputa de 13 a 15 de fevereiro, em Los Angeles.

A edição de 2026 do All-Star Game vai ter este ano um novo formato, com duas equipas com jogadores dos Estados Unidos e uma do resto do mundo, no qual estão jogadores como o grego Giannis Antetokounmpo, o sérvio Nikola Jokic ou o canadiano Shai Gilgeous-Alexander, que, entre si, venceram seis dos últimos sete prémios de jogador mais valioso (MVP) da NBA.

A portuguesa vai ainda comandar o esloveno Luka Doncic e o francês Victor Wembanyama, entre outros, no evento principal do fim de semana All Star, que acontece em 15 de fevereiro.

Mery Andrade foi uma das duas basquetebolistas portuguesas a jogar na liga feminina norte-americana, a par de Ticha Penicheiro, tendo atuado nos Cleveland Rockers e nos Charlotte Sting em quatro temporadas na WNBA, depois de jogado nas Old Dominion Monarchs, no campeonato universitário.

Como treinadora, também começou na liga universitária, nos San Diego Toreros, seguindo-se depois passagem, também como adjunta, pelos Erie BayHawks e pelos Birmingham Squadron, da G League, antes de assinar pelos Toronto Raptors em 2023/24.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 04 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias