Salomé Afonso e Isaac Nader, na saúde e... nos recordes nacionais

Salomé Afonso e Isaac Nader bateram na terça-feira, respetivamente, os recordes nacionais dos 1500 e 3000 metros de pista curta no meeting Czech Indoor Gala, em Ostrava, na República Checa.

Campeão mundial dos 1.500 metros, Isaac Nader venceu os 3000 metros na prova checa com o tempo de 7.38,05 minutos, baixando o anterior recorde de 7.39,44, que pertencia a Rui Silva desde 2000.

O português impôs-se ao sul-africano Tshepo Tshie, segundo em 7.38,17, e ao belga John Heymans, terceiro em 7.40,23.

Isaac Nader tornou-se também o novo recordista do Czech Indoor Gala nesta distância, ao bater o tempo que vigorava desde 2018 (7.44,58). O atleta português junta este recorde ao melhor tempo dos 1.500 metros, que lhe pertence desde a edição de 2024

Já Salomé Afonso foi quarta classificada na prova dos 1.500 metros, que cumpriu em 4.01,98 minutos, baixando o anterior recorde de 4.04,11 que pertencia a Carla Sacramento desde 2001.

Com esta marca, Salomé Afonso assegurou a qualificação direta para o Campeonato do Mundo de pista curta, que terá lugar em Tórun, na Polónia, em março.

Em Ostrava, a portuguesa ficou atrás de três etíopes: Birke Haylom conquistou o ouro, com o tempo de 4.00,62 minutos, Sharon Berhe foi segunda (4.01,23) e Haregeweyn Kalayu fechou o pódio (4.01,92).