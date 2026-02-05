Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Veja aqui

António Areia marcou o melhor golo do Europeu de Andebol

05 fev, 2026 - 15:56

Portugal terminou prova no quinto lugar, a melhor classificação de sempre.

A+ / A-

O melhor golo do Europeu de Andebol é português e foi marcado por António Areia contra a Dinamarca.

Nos minutos finais da partida, o ponta direita luso fez uma rosca que bateu Emil Nielsen. Recorde aqui o momento:

Recentemente, questionado pela Renascença, Areia explicou-se:

O António marcou o primeiro golo de Portugal e depois, perto do fim, fez dois golos fundamentais para o triunfo, incluindo uma rosca que já circula nas redes sociais. Naquela altura, com a pressão no máximo, como é que se tem sangue-frio para fazer aquilo?

Não sei como dizer, há muitos fatores. Só o facto de estar em campo naquele momento já é um sinal de um alerta que a bola pode cair para nós. A bola passa por todos. É tudo muito incerto e imprevisível, temos de estar todos preparados. Tive a felicidade de a bola vir para mim nesses dois lances e conseguir finalizar da forma que achei, na altura, que era a melhor. Nem sempre é fácil de gerir, não me vou esquecer no Mundial do ano passado contra a França. Dizem-me que devia esquecer, eu prefiro guardá-lo para aprender com ele. Calhou para mim outra vez e consegui finalizar. Fico contente, como é óbvio. Orgulho do trabalho que fizemos durante o jogo para chegarmos a esse momento.

Os heróis do mar terminaram o europeu no quinto lugar (a melhor classificação de sempre) e foram a única seleção a derrotar a Dinamarca, que acabou por se tornar campeã europeia (juntando ao título mundial e olímpico).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)