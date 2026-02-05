António Areia marcou o melhor golo do Europeu de Andebol

Recentemente, questionado pela Renascença, Areia explicou-se:

O António marcou o primeiro golo de Portugal e depois, perto do fim, fez dois golos fundamentais para o triunfo, incluindo uma rosca que já circula nas redes sociais. Naquela altura, com a pressão no máximo, como é que se tem sangue-frio para fazer aquilo?

Não sei como dizer, há muitos fatores. Só o facto de estar em campo naquele momento já é um sinal de um alerta que a bola pode cair para nós. A bola passa por todos. É tudo muito incerto e imprevisível, temos de estar todos preparados. Tive a felicidade de a bola vir para mim nesses dois lances e conseguir finalizar da forma que achei, na altura, que era a melhor. Nem sempre é fácil de gerir, não me vou esquecer no Mundial do ano passado contra a França. Dizem-me que devia esquecer, eu prefiro guardá-lo para aprender com ele. Calhou para mim outra vez e consegui finalizar. Fico contente, como é óbvio. Orgulho do trabalho que fizemos durante o jogo para chegarmos a esse momento.

Os heróis do mar terminaram o europeu no quinto lugar (a melhor classificação de sempre) e foram a única seleção a derrotar a Dinamarca, que acabou por se tornar campeã europeia (juntando ao título mundial e olímpico).