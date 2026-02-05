Depois de tanto, Patrícia Sampaio recebeu as insígnias de Comendadora da Ordem de mérito

A judoca Patrícia Sampaio recebeu esta quinta-feira do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, as insígnias de Comendadora da Ordem de mérito, pela medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024.

A cerimónia de distinção à judoca portuguesa, de 26 anos, decorreu no Palácio de Belém e seguiu-se a outras distinções da Presidência da República a atletas realizadas ainda em novembro, no âmbito da Cerimónia Olímpica 2025.



Sampaio, a melhor judoca portuguesa da atualidade, conquistou em Paris2024 a quarta medalha olímpica para a modalidade, depois das medalhas, todas de bronze, de Nuno Delgado (Sydney2000), Telma Monteiro (Rio de Janeiro2016) e Jorge Fonseca (Tóquio2020).



Nuno Delgado (Comendador da Ordem Infante D. Henrique), Telma Monteiro (Ordem de Mérito) e Jorge Fonseca (Ordem de Mérito) foram em outras ocasiões distinguidos, bem como, no último ano, o judoca paralímpico Djibrilo Iafa (Ordem de Mérito).



Em novembro, na cerimónia de celebração olímpica, Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu a Carlos Lopes a Grã-Cruz da Ordem do Mérito, a Pedro Pichardo o título de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, a Iúri Leitão o Grande-Oficial da Ordem do Mérito e a Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha o grau de Oficial da Ordem do Mérito.



Posteriormente, tal como aconteceu hoje com Patrícia Sampaio, o ciclista Rui Oliveira, que, com Iúri Leitão, conquistou a medalha de ouro no madison nos Jogos Olímpicos Paris2024, foi recebido no Palácio de Belém para ser condecorado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito.



Outros condecorados foram os atletas paralímpicos Cristina Gonçalves (boccia), Miguel Monteiro (atletismo) Carolina Duarte (atletismo) e Sandro Baessa (atletismo) igualmente medalhados em Paris2024.

