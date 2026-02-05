Federação de Voleibol cria fundo de apoio a clubes de Leiria

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) criou um fundo de apoio aos clubes filiados na associação distrital de Leiria, no valor de 25 mil euros, na sequência dos danos causados na região pela tempestade Kristin.

"A Federação Portuguesa de Voleibol decidiu criar um fundo de apoio, no valor global de 25 mil euros, aos clubes filiados da região de Leiria que sofreram com a destruição provocada pela passagem da tempestade Kristin", informou o organismo através do seu site oficial.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.