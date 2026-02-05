Madison. Medalha de prata para ​Iuri Leitão e Diogo Narciso nos Europeus

05 fev, 2026 - 15:03
Iuri Leitão e Diogo Narciso conquistaram esta quinta-feira a medalha de prata no madison nos Europeus de ciclismo de pista que estão a decorrer em Konya, na Turquia.
A dupla portuguesa foi uma das duas a conseguir dobrar o pelotão e terminou a prova com 55 pontos, menos 30 do que a Alemanha, enquanto a Bélgica foi terceira, com 38.
Esta foi a segunda medalha para Portugal nestes Europeus, depois de Iuri Leitão, campeão olímpico de madison com Rui Oliveira, se ter sagrado campeão em omnium, naquele que foi o primeiro título europeu para Portugal numa disciplina olímpica