Depressão Kristin

Mau tempo obriga a transferir campeonatos de atletismo

05 fev, 2026 - 15:39

Provas passam de Pombal para Braga.

O mau tempo e estragos da tempestade Kristin obrigam ao adiamento e transferência dos campeonatos de pista curta.

A Federação Portuguesa de Atletismo informa que face aos danos na pista coberta de Pombal - agora sem condições de segurança - todas as provas inicialmente previstas para aquele recinto foram deslocadas.

Assim, passam para o Fórum Braga:

Os Campeonatos Nacionais de Sub-20 de Pista Curta – entre 21 e 22 de fevereiro.

O 39º Campeonato de Portugal de Pista Curta – entre 28 de fevereiro e 1 de março.

Os Nacionais Sub-23 de Pista Curta – entre dia 28 e 1 de março de 2026.

Por sua vez, os 37ºs Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos vão realizar-se no Jamor, nos dias 21 e 22 deste mês.

