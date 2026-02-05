Ouvir
Neemias, os 1000 pontos na NBA e um momento insólito contra os Rockets

05 fev, 2026 - 10:55 • Lusa

Na sua quinta temporada na NBA, o poste internacional português ultrapassou uma marca redonda na carreira, com os 10 pontos frente aos Rockets a permitirem-lhe chegar aos 1.004 pontos, quase metade conseguidos em 2025/26.

O português Neemias Queta conseguiu na quarta-feira um ‘duplo-duplo’, chegando aos 1.000 pontos na liga norte-americana de basquetebol (NBA) no triunfo dos Boston Celtics em casa dos Houston Rockets (114-93).

Na sua quinta temporada na NBA, o poste internacional português ultrapassou uma marca redonda na carreira, com os 10 pontos frente aos Rockets a permitirem-lhe chegar aos 1.004 pontos, quase metade conseguidos em 2025/26 (483), depois dos 310 em 2024/25 e dos 154 em 2023/24, sendo que, nas duas primeiras épocas, ao serviço dos Sacramento Kings, não chegou à meia centena – 45 em 2021/22 e 12 em 2022/23.

Em Houston, Neemias Queta marcou três dos quatro lançamentos de campo que tentou, além de ter concretizado os quatro lances livres de que dispôs, conseguindo ainda 19 ressaltos, com um recorde pessoal de 12 defensivos, e cinco desarmes de lançamento (os mesmos de toda a equipa de Houston), além de duas assistências e dois roubos de bola.

(em baixo, o tal momento insólito...)

Em 2025/26, em 38.55 minutos, Queta, que chegou aos 400 ressaltos esta temporada, apresenta médias de 10,1 pontos, 8,3 ressaltos, 1,5 assistências e 1,4 desarmes de lançamento em 25,4 minutos por jogo.

Sem Jaylen Brown, Derrick White foi o melhor marcador dos Celtics, com 28 pontos, mais um do que Payton Pritchard, que voltou a sair do banco, com Kevin Durant a ser o mais concretizador dos Rockets, com apenas 15 pontos.

Com a quarta vitória consecutiva, os Celtics mantêm o terceiro lugar da Conferência Este, com 33 vitórias e 18 derrotas, em igualdade com os New York Knicks (segundos), com os Rockets a estarem no quarto posto do Oeste, com 31 triunfos e 18 desaires.

