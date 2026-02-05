Ouvir
  05 fev, 2026
André Coelho

Portugal na final do Euro de futsal. “Queria muito que a história se repetisse”

05 fev, 2026 - 17:38

A equipa das quinas vai defrontar, este sábado, a Espanha na final do Europeu da modalidade.

O fixo André Coelho deseja que a história da primeira conquista internacional da seleção portuguesa de futsal se repita de novo, em mais uma final com a Espanha em Liubliana, no Campeonato da Europa.

“É outro jogo e um contexto diferente da nossa seleção e da Espanha, mas vão ser as mesmas dificuldades. Estamos no mesmo hotel, a jogar no mesmo pavilhão, e queria muito que a história se repetisse. Só depende de nós”, expressou o jogador.

Em declarações aos jornalistas antes de um treino dos bicampeões continentais, André Coelho lembrou o Europeu de 2018, onde Portugal quebrou finalmente uma hegemonia espanhola na prova, na mesma Arena Stozice onde se disputa a final.

“Em 2018, foi a primeira vez e teve um grande impacto. Se calhar, poucos estavam à espera que conseguíssemos construir esta história. Para muita gente pode ser normal, mas não é normal estar em tantas finais europeias consecutivas. É tentar voltar a escrever história. O título em Amesterdão já passou, não nos vale de nada, não vamos entrar a ganhar. Queremos voltar a repetir história e deixar orgulhoso o nosso país, mais uma vez”, salientou o atleta, que mantém a ambição e confiança.

André Coelho representou o FC Barcelona durante quatro anos, clube no qual foi orientado pelo atual selecionador espanhol, Jesús Velasco, sendo um exemplo do grande conhecimento entre as duas seleções, com pouco espaço para surpresas.

“A Espanha tem mais Europeus do que nós e crónica candidata a ganhar o troféu. Tem uma equipa de imensa qualidade e um treinador com quem tive o privilégio de trabalhar. É uma final 50/50, mas estamos confiantes, as coisas têm vindo a correr-nos bem. Felizmente, temos vencido contra eles nos últimos anos, mas no sábado nada disso importa, vai começar 0-0”, frisou o fixo do Benfica, de 32 anos.

Portugal, vencedor em 2018 e 2022 e Espanha, recordista de títulos, com sete em 12 edições, disputam a final do Campeonato da Europa no sábado, a partir das 19:30 locais (18:30 em Lisboa), na Arena Stozice, na cidade eslovena de Liubliana.

