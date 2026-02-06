Andrew August vence terceira etapa na Volta à Comunidade Valenciana

O ciclista eritreu Biniam Girmay (NSN) manteve esta 6.ª feira a liderança da Volta à Comunidade Valenciana, agora em igualdade com o norueguês Adne Holter (Uno-X), depois da terceira etapa, ganha pelo norte-americano Andrew August (INEOS).

Um dia depois de o contrarrelógio da segunda etapa não ter visto os tempos contar para a classificação geral, August foi o mais forte de um quarteto de fugitivos que chegou, por pouco, isolado à meta, ganhando em 3:20.54 horas, após 158 quilómetros, entre Orihuela e San Vicente del Raspeig.

O jovem norte-americano, de 20 anos, conquistou a sua primeira vitória como profissional, deixando atrás de si, com o mesmo tempo, Holter e o belga Florian Vermeersch (UAE Emirates), segundo e terceiro, respetivamente.

Girmay foi quinto e o primeiro do pelotão a cortar a meta, a quatro segundos do vencedor, e manteve a liderança, com o mesmo tempo de Holter e dois segundos sobre Vermeersch.

A terceira etapa da Volta à Comunidade Valenciana apenas animou dentro dos 30 quilómetros finais, com vários ataques, entre os quais um do português João Almeida (UAE Emirates), com August, Vermeersch, Holter e o belga Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step).

Por ter no pelotão o britânico Ben Turner (INEOS), um dos favoritos ao triunfo numa chegada ao sprint, August não trabalhou na fuga e acabou por beneficiar de uma maior frescura para, com um ataque a 300 metros da meta, garantir o triunfo.

João Almeida cortou a meta na 22.ª posição, a quatro segundos do vencedor, o mesmo tempo dos restantes candidatos à vitória final, com Nelson Oliveira (Movistar) a chegar a 8.36 minutos, no 91.º lugar.

Na geral, Almeida subiu ao 30.º lugar, a 10 segundos de Girmay, enquanto Nelson Oliveira é 65.º, a 8.42 minutos.

No sábado, corre-se a quarta e penúltima etapa, com uma ligação de La Nucía e Teulada Moraira (172 quilómetros), num percurso com cinco contagens de montanha, duas de primeira categoria, a última colocada a pouco mais de 10 quilómetros da meta.