Europeu de futsal

Espanha ou Portugal? "Vai depender de quem esteja mais lúcido”

06 fev, 2026 - 18:47 • Lusa

Final do Europeu está marcada para as 18h30 de sábado.

O selecionador espanhol de futsal, Jesús Velasco, considera que o Campeonato da Europa vai ser conquistado pela seleção que apresentar mais lucidez e serenidade, numa final entre os castelhanos e Portugal.

"Vamos ver quem demonstra ser melhor. Está claro que Espanha poderá ganhar a Portugal e que Portugal pode ganhar à Espanha. Amanhã [sábado] vai depender de quem esteja mais lúcido, sereno, capaz de competir melhor e aproveite melhor as ocasiões de golo que crie", expressou o treinador, em declarações aos jornalistas.

Numa reedição da final de 2018, na mesma Arena Stozice, em Liubliana, na qual a equipa das quinas conseguiu quebrar a 'malapata' e destronar a Espanha de uma hegemonia na modalidade, Jesús Velasco espera que a equipa seja digna da final.

"Vai ser um jogo muito estratégico, onde cada equipa vai tentar levar o jogo para o que lhe interessa. Será um desafio muito bonito e que todos os adeptos de futsal têm de ver. Estão as duas melhores seleções deste Europeu e acho que vai ser um grande espetáculo", avaliou o ex-treinador de André Coelho, Bruno Coelho e Erick.

O estilo de jogo de Espanha e Portugal "é muito similar", numa ideia repartida pelo capitão da seleção espanhola, Mario Rivillos, que, por isso, não espera algum tipo de surpresa na final, na qual pensa que os detalhes decidirão o vencedor da prova.

"[A seleção de Portugal] É a atual campeã, que ganhou praticamente todas as competições nos anos anteriores. Respeitamo-los muito, mas também temos feito as coisas muito bem. É certo que estamos há 10 anos sem ganhar nada, mas acho que isso é uma motivação extra para a equipa, de demonstrar que a Espanha continua aqui. Acho que estamos a fazer um Europeu muito bom, a nível de jogo e sensações", vincou.

Portugal, vencedor em 2018 e 2022 e Espanha, recordista de títulos, com sete em 12 edições, disputam a final do Campeonato da Europa no sábado, a partir das 18h30, na Arena Stozice, na cidade eslovena de Liubliana.

