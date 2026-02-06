Jorge Braz. Falta “colocar a bandeira de Portugal”

O selecionador Jorge Braz diz que, atingido o "topo da montanha" no Campeonato da Europa de futsal, falta agora à Seleção Nacional "colocar a bandeira de Portugal" e conquistar o terceiro título continental seguido, frente à Espanha.

"Não há grandes coisas a acrescentar, do ponto de vista da motivação, para jogar uma final. Até é mais o contrário, perceber que é só um jogo. O percurso está feito, chegámos ao fim, agora queremos fechá-lo. Construir o percurso dá mais trabalho do que finalizá-lo. Já estamos no topo da montanha, agora é colocar lá a bandeira de Portugal. É difícil, um jogo contra um adversário que nos vai meter num registo que gostamos", expressou o selecionador Jorge Braz.

A Espanha é "uma das seleções mais organizadas em todos os momentos do jogo".

Portugal, vencedor em 2018 e 2022, e Espanha, recordista de títulos, com sete em 12 edições, disputam a final do Campeonato da Europa no sábado, a partir das 18h30, na Arena Stozice, na cidade eslovena de Liubliana.