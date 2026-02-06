Ouvir
Ciclismo

Rui Oliveira sétimo na clássica de Mascate

06 fev, 2026 - 16:13 • Lusa

Corrida foi conquistada pelo suíço Mauro Schmid (Jayco AlUla).

A+ / A-

O ciclista português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi esta sexta-feira sétimo classificado na quarta edição da clássica de Mascate, que foi ganha pelo suíço Mauro Schmid (Jayco AlUla).

No final dos 176,2 quilómetros, entre Al Mouj e Al Bustan, em Omã, Schmid, campeão nacional suíço, somou a sua 10.ª vitória da carreira e a primeira em 2026, triunfando em 4:14.36 horas.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O britânico Adam Yates (UAE Emirates) foi segundo, com o mesmo tempo do helvético, com o australiano Luka Plapp (Jayco AlUla) a ser terceiro, a quatro segundos do seu companheiro de equipa.

Na sua segunda corrida do ano, depois de ter sido 18.º no Trofeo Palma, em Espanha, Rui Oliveira, campeão olímpico de madison, conseguiu a sétima posição, a 15 segundos de Schmid.

