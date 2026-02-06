Ouvir
Sofia Lavreshina bate recorde nacional dos 400m indoor

06 fev, 2026 - 21:29 • Lusa

A atleta do Sporting está perto dos 51,75 segundos que dão qualificação direta para os Mundiais indoor Torun'2026.

A+ / A-

A portuguesa Sofia Lavreshina bateu, no decorrer do meeting de atletismo de pista coberta de Madrid, o recorde nacional dos 400 metros em pista curta, que melhorou para 52,07 segundos.

A atleta do Sporting, de 22 anos, foi a primeira classificada na final B, dando indicação de ter claramente capacidade para fazer ainda melhor.

O anterior recorde da velocista natural de Pombal era de 52,19 e foi corrido em 31 de janeiro, em Glasgow, no EAP Indoor International. Na semana anterior, correra as duas voltas à pista em Sabadell, Espanha, em 52,42 segundos, melhorando então num centésimo de segundo a anterior melhor marca nacional (52,43), alcançada por Cátia Azevedo, em 2024.

A campeã nacional dos 400 metros ao ar livre em 2025 aproxima-se dos 51,75 segundos de qualificação direta para os Mundiais indoor Torun'2026, a disputar entre 20 e 22 de março. No ranking atual, seria uma das repescadas por marca.

Os próximos compromissos de Lavreshina são o Nacional de clubes, em 14 e 15 de fevereiro, e os Campeonatos de Portugal, em 28 de fevereiro e 1 de março, também em pista curta, em Braga.

