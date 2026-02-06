Ouvir
Vingegaard caiu e adiou arranque da temporada: "Estou desiludido"

06 fev, 2026 - 12:25 • Lusa

“Estava ansioso de regressar ao UAE Tour", confessou o dinamarquês, duas vezes vencedor da Volta a França.

A+ / A-

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) anunciou esta sexta-feira que vai adiar o arranque da sua temporada, falhando a Volta aos Emirados Árabes Unidos, depois de ter sofrido uma queda no final de janeiro.

“Estava ansioso de regressar ao UAE Tour e estou desiludido de ter de tomar esta decisão. Mas ela é necessária após a queda e por ter também ficado doente depois”, disse o vencedor da última Volta a Espanha.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O dinamarquês, duas vezes vencedor da Volta a França, garantiu que quer restabelecer-se completamente para proteger os objetivos da temporada, que poderá começar na Volta à Catalunha, de 23 a 29 de março.

Em 26 de janeiro, Vingegaard caiu durante um treino, com a Visma-Lease a Bike a garantir na altura que o dinamarquês “não sofreu lesões graves”, num incidente numa descida em Fuente de la Reina, em Málaga (Espanha), onde tem casa, no qual deverá ter estado envolvido um ciclista amador.

Jonas Vingegaard, de 29 anos, tem como primeiro grande objetivo esta temporada a estreia na Volta a Itália, onde se encontrará com o português João Almeida (UAE Emirates), o ciclista que derrotou na última Vuelta.

Depois, rumará ao Tour, onde vai tentar uma terceira vitória na geral (2022 e 2023), depois de ter sido segundo nas duas últimas edições.

