Basquetebol. FC Porto condena “insultos racistas” no pavilhão do Sporting

07 fev, 2026 - 23:01

Dragões lamentam caso em comunicado após a partida entre as duas equipas.

A+ / A-

O FC Porto condena os “insultos racistas” dirigidos a dois atletas dos dragões no pavilhão João Rocha durante uma partida de basquetebol.

“Os insultos racistas dirigidos a Wes Washpun e Javian Davis foram imediatamente sinalizados pelo treinador Fernando Sá e os factos ocorridos ficaram registados no relatório elaborado pelos agentes da PSP presentes no local, que de imediato identificaram um dos autores. O FC Porto repudia em absoluto qualquer forma de racismo, discriminação ou discurso de ódio, práticas que não têm lugar no desporto nem na sociedade”, escreve o clube azul e branco.

Os dragões acrescentam: “O FC Porto continuará a colaborar com as entidades competentes para que situações desta gravidade sejam devidamente sancionadas e espera que sejam tomadas medidas por parte da FPB e da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.”

Dentro da quadra, o FC Porto derrotou o Sporting, num campeonato que é liderado pelo Benfica.

