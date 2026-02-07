Ouvir
Basquetebol. FC Porto derrota Sporting, Benfica beneficia

07 fev, 2026 - 19:09

Clássico sorriu aos dragões.

A+ / A-

O FC Porto venceu, fora, o Sporting, por 82-76, em partida da jornada 14 do campeonato de basquetebol.

A partida foi equilibrada e chegou empatada ao intervalo.

Os dragões fugiram no terceiro período, mas os leões ainda reagiram e chegaram a liderar no último quarto.

No entanto, os azuis e brancos acabaram por levar a melhor no final.

Destaque para Javian Davis, que foi o MVP do encontro com 13 pontos e 10 ressaltos. Já Tanner Omlid fez 14 pontos e cinco roubos de bola.

Também este sábado, o Benfica derrotou o Imortal, por 105-95, e reforçou a liderança na liga, aproveitando a derrota do Sporting.

Agora, na classificação, os encarnados somam 27 pontos, contra 25 de Sporting e Ovarense.

