Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Evenepoel vence etapa rainha na Comunidade Valenciana, João Almeida segundo

07 fev, 2026 - 16:53

Prova termina este domingo.

A+ / A-

O ciclista Remco Evenepoel, da Red Bull-Bora, venceu a etapa rainha da Volta à Comunidade Valenciana e é o novo líder da prova. João Almeida (UAE Emirates) subiu ao segundo lugar da geral.

O belga atacou a 13 quilómetros do final da etapa em Teulada Moraira, aproveitando rampas de 9%, e chegou isolado, conquistando o símbolo de líder.

João Almeida comandou a resposta a Evenepoel, com mais dois ciclistas (Antonio Tiberi e Giulio Pellizzari), terminou a 24 segundos da frente, e também subiu na classificação.

Agora, Evenepoel lidera e tem 29 segundos de vantagem sobre o português da UAE Emirates.

Prova termina este domingo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 06 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)