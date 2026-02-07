Evenepoel vence etapa rainha na Comunidade Valenciana, João Almeida segundo

07 fev, 2026 - 16:53
O ciclista Remco Evenepoel, da Red Bull-Bora, venceu a etapa rainha da Volta à Comunidade Valenciana e é o novo líder da prova. João Almeida (UAE Emirates) subiu ao segundo lugar da geral.
O belga atacou a 13 quilómetros do final da etapa em Teulada Moraira, aproveitando rampas de 9%, e chegou isolado, conquistando o símbolo de líder.
João Almeida comandou a resposta a Evenepoel, com mais dois ciclistas (Antonio Tiberi e Giulio Pellizzari), terminou a 24 segundos da frente, e também subiu na classificação.
Agora, Evenepoel lidera e tem 29 segundos de vantagem sobre o português da UAE Emirates.
Prova termina este domingo.