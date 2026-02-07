João Almeida. Evenepoel “foi mais forte”

O ciclista João Almeida admite que Remco Evenepoel “foi mais forte” na etapa rainha deste sábado da Volta à Comunidade Valenciana.

O português da UAE Emirates acrescenta que “não era bem o [seu] tipo de subidas, eram muito explosivas”.

"Foi um dia rápido e bastante difícil. Dei o meu melhor”, acrescenta Almeida.

O ciclista luso liderou o grupo de três (mas um não ajudou por ser da equipa de Remco Evenepoel) que melhor respondeu ao ataque do atleta belga.

"Se a subida final fosse um pouco mais longa, seria melhor para mim. Mas é o que é. Dei o meu melhor e acho que me saí muito bem e que também fizemos um bom trabalho de equipa", comentou.

Agora na geral, Evenepoel lidera com 29 segundos de vantagem sobre João Almeida quando falta uma etapa (curta) para terminar a prova.